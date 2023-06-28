Швеция и Турция проведут переговоры в Брюсселе. В повестке – вступление Стокгольма в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство стран альянса с расширением согласны, но Турция и Венгрия его блокируют. И цель переговоров –достичь прогресса в этом вопросе. Анкара в частности требует выдачи предполагаемых курдских экстремистов. Однако в Швеции такие условия считают невыполнимыми.