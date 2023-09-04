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Республиканцы: Байден уделяет недостаточно внимания усилению БРИКС и экономике страны

04 сентября 2023 16:53
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Америка разорится и с ней больше никто не будет считаться. Расширение БРИКС вызвало тревогу в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканцы: Байден уделяет недостаточно внимания усилению БРИКС и экономике страны-1

По мнению представителей Республиканской партии, нынешнее правительство под руководством Байдена не уделяет достаточного внимания усилению этого объединения. При этом стремление стран, уставших от американской гегемонии, отказаться от использования доллара нанесет серьезный удар по экономике США, которая уже сейчас испытывает большие проблемы. Так, на фоне расширения БРИКС в мире вырастет число стран, которые смогут обходить западные санкции и торговать в своих собственных валютах. Также республиканцы обвинили Байдена в игнорировании внутренних проблем страны, включая тяжелое положение экономики, рост инфляции и преступности. И что он ставит Америку на последнее место, при этом разрушая демократию внутри страны.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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