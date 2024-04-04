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Кулеба «испортил вечеринку» в день юбилея НАТО вопросами о Patriot

04 апреля 2024 11:53
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил НАТО предоставить системы ПВО Patriot в день 75-летия Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО – прим. ред.), но мое главное послание – Patriot», – сказал он.

Он отметил важность систем Patriot для предотвращения атак баллистическими ракетами. Российская сторона считает, что поставка оружия Украине ведет к обострению конфликта и «игре с огнем». 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что поставки оружия Украине будут считаться законным предметом атаки со стороны РФ. Он также отметил непосредственное вовлечение США и НАТО в этот конфликт путем поставок вооружений и подготовки личного состава.

Кремле считают, что западные оружейные поставки в Украину не содействуют диалогу и имеют отрицательные последствия.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Сергей Лавров

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