Кулеба «испортил вечеринку» в день юбилея НАТО вопросами о Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил НАТО предоставить системы ПВО Patriot в день 75-летия Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО – прим. ред.), но мое главное послание – Patriot», – сказал он.

Он отметил важность систем Patriot для предотвращения атак баллистическими ракетами. Российская сторона считает, что поставка оружия Украине ведет к обострению конфликта и «игре с огнем».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что поставки оружия Украине будут считаться законным предметом атаки со стороны РФ. Он также отметил непосредственное вовлечение США и НАТО в этот конфликт путем поставок вооружений и подготовки личного состава.

Кремле считают, что западные оружейные поставки в Украину не содействуют диалогу и имеют отрицательные последствия.