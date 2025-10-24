Куда исчезают поляки? В некоторых регионах страны рождаемость на нуле

Польская демографическая яма, вызванная неуверенностью молодых людей в будущем, эмиграцией и старением общества, превращается в бездну. По данным Главного статистического управления страны, спустя век поляков можно будет отыскать разве что на страницах «Красной книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое полугодие 2025-го в Польше стало на 87 тысяч человек меньше. Эта цифра равна населению целого города, который теперь, можно сказать, пропал с лица земли. Основная проблема в том, что в стране самое старое общество в Европе. Согласно статистической информации, каждый четвертый поляк уже перешагнул 60-летний рубеж. Так, смертность в стране растет быстрее, чем, скажем, после Второй мировой войны.

При этом молчание похоронных процессий заменило и детский плач. С начала этого года в десятках поветов не родился ни один ребенок. И это с учетом, что на одного новорожденного в стране приходится более трех смертей. Вырваться из этой статистики и показать положительный естественный прирост смогли лишь в шести административных единицах страны. Эксперты уверены, что Польша идет к своему демографическому нулю, и делает это с той же методичностью, как наращивает армию.