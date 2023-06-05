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«Право и справедливость» может потерять большинство в польском парламенте

05 июня 2023 09:20
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Новости Польши. Масштабная акция оппозиции в Варшаве. На улицы польской столицы вышли около полумиллиона человек. Они против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Право и справедливость» может потерять большинство в польском парламенте-1

Люди призывали покончить в стране с дороговизной и воровством, проводить честные выборы и соблюдать демократические принципы. Этот митинг – попытка польской оппозиции сплотить своих сторонников в преддверии выборов. Предварительные опросы показывают, что осенью правящая партия может потерять большинство в парламенте.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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