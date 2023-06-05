«Право и справедливость» может потерять большинство в польском парламенте

Новости Польши. Масштабная акция оппозиции в Варшаве. На улицы польской столицы вышли около полумиллиона человек. Они против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди призывали покончить в стране с дороговизной и воровством, проводить честные выборы и соблюдать демократические принципы. Этот митинг – попытка польской оппозиции сплотить своих сторонников в преддверии выборов. Предварительные опросы показывают, что осенью правящая партия может потерять большинство в парламенте.