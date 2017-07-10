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Крупный пожар тушат на рынке Camden Market в Лондоне

10 июля 2017 08:19
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Новости Великобритании. Крупный пожар тушат в центре Лондона. Огонь вспыхнул в результате взрыва. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на знаменитом у туристов рынке Camden Market. На место происшествие уже выехали пожарные и спасатели. Работают 10 машин и более 70 специалистов. Пламенем охвачены сразу три этажа и крыша одного из зданий рынка. Спасатели рекомендуют горожанам избегать места инцидента. Правоохранители выясняют, что послужило причиной ЧП.

Крупный пожар тушат на рынке Camden Market в Лондоне-1

# Пожары

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