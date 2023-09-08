Крупнейшая выставка цветов прошла в Бразилии – посетить фестиваль можно даже онлайн

Новости Бразилии. В Бразилии прошла крупнейшая выставка цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное мероприятие уже посетили сотни жителей страны, хотя позади еще только первые дни фестиваля.
Новости Бразилии. В Бразилии прошла крупнейшая выставка цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное мероприятие уже посетили сотни жителей страны, хотя позади еще только первые дни фестиваля.
Что объединяет всех посетителей, так это схожие фотографии в телефоне. Уйти без снимков с такого праздника действительно невозможно. Ведь новые сорта декоративных растений представили 200 компаний.
Такое разнообразие привлекает не только местных, но и, конечно, туристов. Выставка цветов проходит в Бразилии с 1981 года. Сегодня посещать фестиваль можно даже не выходя из дома – онлайн.