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Крупнейшая выставка цветов прошла в Бразилии – посетить фестиваль можно даже онлайн

08 сентября 2023 12:37
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Новости Бразилии. В Бразилии прошла крупнейшая выставка цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное мероприятие уже посетили сотни жителей страны, хотя позади еще только первые дни фестиваля.

Крупнейшая выставка цветов прошла в Бразилии – посетить фестиваль можно даже онлайн-1

Что объединяет всех посетителей, так это схожие фотографии в телефоне. Уйти без снимков с такого праздника действительно невозможно. Ведь новые сорта декоративных растений представили 200 компаний.

Крупнейшая выставка цветов прошла в Бразилии – посетить фестиваль можно даже онлайн-4

Такое разнообразие привлекает не только местных, но и, конечно, туристов. Выставка цветов проходит в Бразилии с 1981 года. Сегодня посещать фестиваль можно даже не выходя из дома – онлайн.

# Растения и цветы # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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