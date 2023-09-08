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Клуб только для женщин открылся в Тунисе

08 сентября 2023 12:36
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Новости Туниса. Only for women: в Тунисе открылся клуб только для женщин. Здесь работает и отдыхает прекрасная половина человечества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клуб только для женщин открылся в Тунисе-1

Атмосферу не перепутаешь ни с чем. В залах играет классическая музыка, причем не в записи. По словам основательницы клуба, цель – предоставить каждому возможность заниматься любимым делом. В данном случае речь идет о музыке.

Клуб только для женщин открылся в Тунисе-4

Фатен Эссид, участница музыкального коллектива:
У меня есть любовь и страсть к искусству. Я не пою профессионально, но это не мешает мне заниматься музыкой. Поэтому я вступила в этот клуб, где нашла много счастья, спокойствия и душевного покоя.

Клуб только для женщин открылся в Тунисе-7

В клубе по интересам сформировался музыкальный коллектив. Теперь он выступает в том числе на открытых городских площадках. Трижды в неделю для всех желающих девушки исполняют традиционные песни Туниса, а также мелодии арабского наследия.

# Хобби # Марина Кишкурно # Фотофакт

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