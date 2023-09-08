Клуб только для женщин открылся в Тунисе

Новости Туниса. Only for women: в Тунисе открылся клуб только для женщин. Здесь работает и отдыхает прекрасная половина человечества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосферу не перепутаешь ни с чем. В залах играет классическая музыка, причем не в записи. По словам основательницы клуба, цель – предоставить каждому возможность заниматься любимым делом. В данном случае речь идет о музыке.

Фатен Эссид, участница музыкального коллектива:

У меня есть любовь и страсть к искусству. Я не пою профессионально, но это не мешает мне заниматься музыкой. Поэтому я вступила в этот клуб, где нашла много счастья, спокойствия и душевного покоя.