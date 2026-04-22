Прямой эфир

Крупнейшая авиакомпания Германии отменяет 20 тысяч рейсов для экономии топлива

22 апреля 2026 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Между тем последствия ближневосточного конфликта продолжают наносить сильные удары по Европе. Так, крупнейшая авиакомпания Германии объявила о сокращении как минимум 20 тысяч рейсов для экономии топлива. Накануне вечером уже были отменены более 100 вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая авиакомпания Германии отменяет 20 тысяч рейсов для экономии топлива-2

В руководстве перевозчика решение назвали оптимизацией, которая позволит сохранить примерно 40 тысяч тонн керосина, стоимость которого выросла вдвое с начала войны в Иране. Сообщается что сокращение рейсов касается прежде всего нерентабельных маршрутов. Часть направлений закроют полностью. Уже в ближайшие дни авиакомпания опубликует обновленное расписание полетов до конца октября. Напомним, на прошлой неделе глава Международного энергетического агентства заявил, что в Европе запасов авиатоплива осталось примерно на шесть недель.

# Германия # Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде
22 апреля 2026 07:59

Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде

ФСБ РФ: задержанный в Москве после теракта планировал уехать воевать против России
22 апреля 2026 07:57

ФСБ РФ: задержанный в Москве после теракта планировал уехать воевать против России

Брюссель готовит экстренные меры на случай перебоев из‑за войны в Иране
22 апреля 2026 07:45

Брюссель готовит экстренные меры на случай перебоев из‑за войны в Иране