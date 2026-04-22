ФСБ РФ: задержанный в Москве после теракта планировал уехать воевать против России

В Москве задержан гражданин России, планировавший совершение подрыва самодельного взрывного устройства рядом с объектами МО РФ, пишет РИА Новости.

ЦОС ФСБ сообщает, что задержанный мужчина, 1981 г.р., действовал в интересах украинских террористических организаций. Согласно признательным показаниям злоумышленника, после совершения преступления он намеревался при поддержке кураторов выехать в Украину, где принял бы участие в боевых действиях против ВС РФ.

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