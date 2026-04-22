Брюссель готовит экстренные меры на случай перебоев из‑за войны в Иране

Европейская комиссия заявляет: массовых отмен авиарейсов пока нет, но ситуация вокруг поставок топлива для самолетов вызывает все больше тревоги. В Брюсселе подчеркивают – прямых ограничений для пассажиров сейчас не требуется, однако риски стремительно растут. Комиссия готовит рекомендации на случай, если перебои все-таки начнутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документ войдут правила использования слотов в аэропортах, меры против антитанкеринга, разъяснения по правам пассажиров и выполнению социально-значимых рейсов. Это попытка заранее подготовить отрасль к возможному удару по логистике.

В Еврокомиссии прямо говорят: если блокада Ормузского пролива затянется, последствия будут катастрофическими. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти и топлива, и любая длительная остановка способна парализовать авиаперевозки. Чтобы снизить зависимость от импорта из Ближнего Востока, Евросоюз намерен ускорить производство устойчивого авиационного топлива и синтетических альтернатив. Параллельно рассматривается возможность закупок в США. Брюссель готовит расширенный пакет мер в сфере энергетики и транспорта. Его представят сегодня, 22 апреля, – и в ЕС не скрывают: готовиться к возможным потрясениям нужно прямо сейчас.