Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде

Второй раунд переговоров о прекращении ближневосточного конфликта, который, как планировалось, должен был пройти сегодня, 22 апреля, в Исламабаде, провалился, даже не успев начаться. И это несмотря на то, что закончилось действие двухнедельного перемирия между Ираном и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до окончания переговоров. Однако в Тегеране мирные инициативы главы Белого дома не оценили. Там заявили, что не собираются признавать объявленное США в одностороннем порядке продление перемирия и будут поступать в соответствии со своими интересами.

Иран отказывается направлять свою делегацию на переговоры в Пакистан, пока США не снимут морскую блокаду Исламской Республики. Трамп это делать отказался. Из Вашингтона также поступили сообщения, что представитель американской стороны вице-президент Джэй Ди Вэнс отложил поездку в Исламабад. Ситуация зашла в тупик. Для установления прочного мира требуется готовность обеих сторон к соглашению, которую ни Вашингтон, ни Тегеран пока не демонстрируют. При этом США и Иран предупреждали, что без соглашения они готовы возобновить боевые действия.