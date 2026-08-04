Популярные браузеры ограничивают доступ к сайтам российских банков

Веб-браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari ограничивают доступ к сайтам некоторых российских банков, пишет РИА Новости.

В процессе захождения на интернет-портал Альфа-банка пользователь видит окно с предупреждением, не позволяющее вход на страницу. Уведомления подобного содержания появляются и при попытке воспользоваться сайтами Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба», «Дом.РФ».

На платформу Сбербанка нет доступа через Chrome, при этом в Edge и Safari он есть. При загрузке веб-ресурсов Газпромбанка, Т-банка и Совкомбанка проблем не фиксировалось.

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