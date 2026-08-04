За ночь над Россией нейтрализовали 320 украинских беспилотников

Силы ПВО РФ ночью нейтрализовали 320 украинских дронов над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве страны информировали, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи с 3 на 4 августа осуществили перехват и уничтожение 320 украинских БЛА самолетного типа. Беспилотники ликвидированы в районе Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

Фото: Pinterest