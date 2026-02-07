В Венгрии прокомментировали заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о 20-м пакете санкций в отношении РФ, пишет РИА Новости.

По мнению фон дер Ляйен, Москва примет участие в переговорах с искренними намерениями, если на нее будет оказано давление. Ввиду этого Евросоюз планирует представить 20-й санкционный пакет.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович был ошеломлен после таких высказываний. «20-й раз – это просто прелесть...», однако европолитикам стоит надеть шлем, «прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», – указал эксперт в социальной сети X.

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