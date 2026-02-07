В Италии зажгли огонь зимней Олимпиады

В Италии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня, пишет РИА Новости.

Местом проведения основной части традиционного мероприятия стал миланский стадион «Сан-Сиро». Ряд мероприятий состоялись в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это обусловлено большими расстояниями между кластерами Игр.

Чести зажечь огонь в Милане удостоились Альберто Томба и Дебора Компаньони, являющиеся трехкратными олимпийскими чемпионами по горнолыжному спорту. В Кортина-д'Ампеццо – София Годжа, итальянская горнолыжница и олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске.

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