Прямой эфир

В Италии зажгли огонь зимней Олимпиады

07 февраля 2026 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Италии зажгли огонь зимней Олимпиады-0

В Италии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня, пишет РИА Новости.

Местом проведения основной части традиционного мероприятия стал миланский стадион «Сан-Сиро». Ряд мероприятий состоялись в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это обусловлено большими расстояниями между кластерами Игр.

Чести зажечь огонь в Милане удостоились Альберто Томба и Дебора Компаньони, являющиеся трехкратными олимпийскими чемпионами по горнолыжному спорту. В Кортина-д'Ампеццо – София Годжа, итальянская горнолыжница и олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры
07 февраля 2026 07:49

В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры

Трамп готовится к массовым увольнениям госслужащих
07 февраля 2026 07:41

Трамп готовится к массовым увольнениям госслужащих

Лукашенко направил соболезнование руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада
07 февраля 2026 07:36

Лукашенко направил соболезнование руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада