Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

Новости Франции. Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию новых велосипедов. Их будут заносить в специальную электронную базу данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В магазинах теперь выдадут наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, который будет содержать информацию не только о приобретенной модели, но и персональные данные покупателя.

Такая мера была введена властями в связи с тем, что во Франции ежегодно воруют примерно 400 тысяч велосипедов. Маркировка упростит работу правоохранительных органов.