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Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

04 января 2021 07:18
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Новости Франции. Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию новых велосипедов. Их будут заносить в специальную электронную базу данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов-1

В магазинах теперь выдадут наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, который будет содержать информацию не только о приобретенной модели, но и персональные данные покупателя.

Такая мера была введена властями в связи с тем, что во Франции ежегодно воруют примерно 400 тысяч велосипедов. Маркировка упростит работу правоохранительных органов.

# Велосипед # Фотофакт

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