Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта

Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбросы лавы поднимались на высоту более 1200 метров.

Сейсмологи объявили в регионе максимальный, красный уровень опасности. Власти проводить эвакуацию населения пока не планируют, но призвали местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности – пользоваться респираторами из-за возможного выпадения пепла.

Последний раз этот вулкан просыпался два года назад. Тогда его извержение длилось почти шесть месяцев. Лава уничтожила целый город с населением в 10 тысяч человек и два прибрежных курорта.