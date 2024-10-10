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Контроль на сухопутных границах Германии будет сохраняться

10 октября 2024 07:05
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Германия сохранит контроль на сухопутных границах из-за притока нелегальных мигрантов. Об этом заявил канцлер ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль на сухопутных границах Германии будет сохраняться-2

В то же время Олаф Шольц признал, что пограничный контроль вызывает много проблем. В середине сентября на западной границе Германии начались проверки. Сообщалось, что новые меры будут действовать полгода, но при необходимости их могут продлить. Аналогичный контроль ранее был введен на востоке и юге страны.

# Беженцы

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