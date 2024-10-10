Контроль на сухопутных границах Германии будет сохраняться

В то же время Олаф Шольц признал, что пограничный контроль вызывает много проблем. В середине сентября на западной границе Германии начались проверки. Сообщалось, что новые меры будут действовать полгода, но при необходимости их могут продлить. Аналогичный контроль ранее был введен на востоке и юге страны.