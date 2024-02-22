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Конгресс США начал подготовку к шатдауну

22 февраля 2024 06:29
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Новости США. Конгресс США начал подготовку к шатдауну. Его инициировали представители Республиканской партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс США начал подготовку к шатдауну-1

Сейчас они контролируют верхнюю палату парламента и опасаются, что уже к 1 марта правительство останется без финансирования. Причина этого не нова. Демократы и республиканцы так и не смогли договориться о бюджете на 2024 год. Если сумму не утвердят до конца месяца, все федеральные министерства будут вынуждены минимизировать свои расходы.

# Международная политика # Новости США

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