Конгресс США начал подготовку к шатдауну

Сейчас они контролируют верхнюю палату парламента и опасаются, что уже к 1 марта правительство останется без финансирования. Причина этого не нова. Демократы и республиканцы так и не смогли договориться о бюджете на 2024 год. Если сумму не утвердят до конца месяца, все федеральные министерства будут вынуждены минимизировать свои расходы.