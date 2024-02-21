Больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю

Сярод сімптомаў падначаленыя прэзідэнта адзначаюць зблытанасць вядомасці і праблемы з памяццю. Гэтыя прыкметы вымусілі групу палітыкаў скласці адпаведны ліст. Пад ім ужо падпісаліся больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэса. У асноўным гэта ўдзельнікі Рэспубліканскай партыі. Яны хочуць, каб кіраўнік Штатаў прайшоў кагнітыўны тэст на разумовыя здольнасці. Зрэшты, часам можна не быць спецыялістам, каб ацаніць іх. Самаадчуванне Байдана выклікае недавер і СМІ. Дзіўна, што нягледзячы на відавочныя праблемы, у Белым доме ўпэўнены ў выдатным стане кіраўніка ЗША. Па словах прэс-сакратара, ён здаровы, энергічны і выдатна спраўляецца на пасадзе прэзідэнта.