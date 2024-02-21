Прямой эфир

Больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю

21 февраля 2024 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Здароўе амерыканскага лідара выклікае непакой у ЗША. Мясцовыя палітыкі патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю-1

Сярод сімптомаў падначаленыя прэзідэнта адзначаюць зблытанасць вядомасці і праблемы з памяццю. Гэтыя прыкметы вымусілі групу палітыкаў скласці адпаведны ліст. Пад ім ужо падпісаліся больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэса. У асноўным гэта ўдзельнікі Рэспубліканскай партыі. Яны хочуць, каб кіраўнік Штатаў прайшоў кагнітыўны тэст на разумовыя здольнасці. Зрэшты, часам можна не быць спецыялістам, каб ацаніць іх. Самаадчуванне Байдана выклікае недавер і СМІ. Дзіўна, што нягледзячы на відавочныя праблемы, у Белым доме ўпэўнены ў выдатным стане кіраўніка ЗША. Па словах прэс-сакратара, ён здаровы, энергічны і выдатна спраўляецца на пасадзе прэзідэнта.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе
21 февраля 2024 18:35

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат
21 февраля 2024 14:54

Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат

Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона
21 февраля 2024 14:53

Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона