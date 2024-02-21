Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

ЗША зацікаўлены ў працягу канфлікту ў Газе. Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН, якая заклікае да неадкладнага спынення агню ў сектарыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
ЗША зацікаўлены ў працягу канфлікту ў Газе. Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН, якая заклікае да неадкладнага спынення агню ў сектарыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Акрамя таго, дакумент прадугледжваў неадкладную ліквідацыю перашкод падчас дастаўкі гуманітарнай дапамогі ў анклаў, а таксама прыняцце мер супраць ізраільскіх палітыкаў, якія выкарыстоўваюць мову генацыду. У выніку галасавання Вялікабрытанія ўстрымалася, Вашынгтон выступіў супраць.
Каралін Радрыгес-Біркет, старшыня Савета Бяспекі ААН:
Вынік галасавання такі: 13 галасоў «за», адзін голас «супраць», адзін «устрымаўся». Праект рэзалюцыі не прыняты з-за адмоўнага голасу пастаяннага члена Савета.
ЗША растлумачылі свае дзеянні тым, што прыняцце дакумента можа сарваць перамовы аб вызваленні заложнікаў, якіх утрымлівае ХАМАС. У бок Злучаных Штатаў ужо зараз гучыць нямала крытыкі за выкарыстанне права вета ў час смяротнага канфлікту.