Прямой эфир

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

21 февраля 2024 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЗША зацікаўлены ў працягу канфлікту ў Газе. Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН, якая заклікае да неадкладнага спынення агню ў сектарыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе-1

Акрамя таго, дакумент прадугледжваў неадкладную ліквідацыю перашкод падчас дастаўкі гуманітарнай дапамогі ў анклаў, а таксама прыняцце мер супраць ізраільскіх палітыкаў, якія выкарыстоўваюць мову генацыду. У выніку галасавання Вялікабрытанія ўстрымалася, Вашынгтон выступіў супраць.

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе-4

Каралін Радрыгес-Біркет, старшыня Савета Бяспекі ААН:
Вынік галасавання такі: 13 галасоў «за», адзін голас «супраць», адзін «устрымаўся». Праект рэзалюцыі не прыняты з-за адмоўнага голасу пастаяннага члена Савета.

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе-7

ЗША растлумачылі свае дзеянні тым, што прыняцце дакумента можа сарваць перамовы аб вызваленні заложнікаў, якіх утрымлівае ХАМАС. У бок Злучаных Штатаў ужо зараз гучыць нямала крытыкі за выкарыстанне права вета ў час смяротнага канфлікту.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат
21 февраля 2024 14:54

Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат

Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона
21 февраля 2024 14:53

Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона

Минобороны Польши призвало к военной мобилизации экономики
21 февраля 2024 14:15

Минобороны Польши призвало к военной мобилизации экономики