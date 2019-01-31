Компания-владелец дамбы в Бразилии выплатит компенсацию пострадавшим и закроет другие свои плотины

Новости Бразилии. Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 100 человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательная операция в муниципалитете Брумадинью продолжается уже неделю. Помимо специалистов участие в ней принимают 600 добровольцев.

Без вести пропавшими всё ещё числятся более 250 граждан, однако шансов обнаружить выживших практически нет.

Трагедия произошла 25 января. После прорыва дамбы на улицы хлынуло почти 13 миллионов кубометров токсичной грязи. Системы предупреждения не сработали.