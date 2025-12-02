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Литва запросила более 6 млрд евро у ЕС на военные нужды

02 декабря 2025 06:54
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Литва направила в Еврокомиссию запрос на крупный кредит по программе поддержания обороноспособности. Заявка составила 6 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва запросила более 6 млрд евро у ЕС на военные нужды-2

Всего Брюссель планирует раздать 150 миллиардов, и треть от этой суммы уже получила Польша. Вильнюс, как и Варшава, планирует направить средства на десятки военных проектов. Основное внимание – формированию мотопехотной дивизии. Контракты заключены на закупки бронетехники. Дополнительно требуются решения для противодействия беспилотникам. Литва также собирается профинансировать помощь Украине.

# Европейский союз

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