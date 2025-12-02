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Украинские мигранты превратили в криминальный центр парк в Варшаве

02 декабря 2025 06:55
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В Варшаве один из центральных парков стал пристанищем криминалитета. В основном там орудуют банды молодых украинских мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские мигранты превратили в криминальный центр парк в Варшаве-2

За год правоохранители выезжали в парк почти тысячу раз. Последний крупный инцидент произошел в ноябре. В столкновении участвовало около 50 человек. У многих при себе было холодное оружие. Одновременно растет число нападений на самих приезжих. В статистике – более 500 эпизодов за 11 месяцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Польша

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