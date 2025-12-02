В Польше катастрофически не хватает военных медиков

На практике – один врач приходится примерно на 260 военнослужащих. В то время как норматив НАТО предусматривает соотношение 1 к 100. Альянс требует от военных медиков соответствия физическим, психологическим и тактическим критериям. Это делает процесс комплектации штата в условиях добровольного призыва еще сложнее. Дефицит есть почти по всем специальностям. Причины связаны с низкими окладами. На этом фоне молодые врачи выбирают гражданские клиники.