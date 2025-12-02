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В Польше катастрофически не хватает военных медиков

02 декабря 2025 05:48
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В Польше – острая нехватка военных врачей. Ситуация в армии обострилась на фоне растущих требований НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше катастрофически не хватает военных медиков-2

На практике – один врач приходится примерно на 260 военнослужащих. В то время как норматив НАТО предусматривает соотношение 1 к 100. Альянс требует от военных медиков соответствия физическим, психологическим и тактическим критериям. Это делает процесс комплектации штата в условиях добровольного призыва еще сложнее. Дефицит есть почти по всем специальностям. Причины связаны с низкими окладами. На этом фоне молодые врачи выбирают гражданские клиники.

# Польша

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