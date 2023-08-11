В США намерены внести резолюцию об объявлении импичмента Байдену

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, республиканец Грег Стюби, в эфире новостного телеканала Newsmax сообщил о намерении подать резолюцию об объявлении импичмента действующему президенту США Джо Байдену, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад американский политик Кевин Оуэн Маккарти заявлял о необходимости импичмента в отношении президента США в следствие расследования возможной причастности Джо Байдена и его сына Хантера Байдена к деятельности, которая подразумевает злоупотребление своими должностными обязанностями. Таким образом, будут расширены возможности Конгресса США в области сбора необходимой информации, которая поможет проведению расследования в отношении действующего президента.

Грег Стюби планирует подачу резолюции об объявлении импичмента Джозефу Байдену из-за фактов шантажа и подлога, препятствования правосудию, взяточничества, финансовой причастности к наркотикам.