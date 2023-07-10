Минобороны России сообщило о попытке ракетных ударов ВСУ по трём регионам, включая Крым

Киев неудачно попытался атаковать территорию России с использованием ракет С-200, переделанных в ударный вариант, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, в результате ответных шагов были ликвидированы четыре баллистические цели: две ракеты были сбиты системами ПВО, а две другие отражены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. При этом подчеркивается, что атака не нанесла никакого ущерба на земле.

Ракетные обстрелы территории России со стороны ВСУ продолжаются. В июне были нанесены удары по мостовым сооружениям на границе Херсонской области и Крыма, в ходе которых был серьезно поврежден Чонгарский мост. На указанном месте прибытия были обнаружены фрагменты франко-британской ракеты Storm Shadow.