Финляндия ужесточает правила на въезд в страну гражданам из России

Финляндия ужесточает въездные правила для российских бизнесменов, учащихся вузов и обладателей недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Ограничения также коснутся деловых путешественников, для которых будет запрещен транзит через страну. Собственники недвижимости и студенты также должны будут обосновывать необходимость посещения Финляндии.

Однако студентам будет дозволено принимать участие в образовательных программах для присвоения степени или квалификации. Новые правила вступят в силу 10 июля 2023 года и будут действовать до дальнейшего уведомления.