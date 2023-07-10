Прямой эфир

Финляндия ужесточает правила на въезд в страну гражданам из России

10 июля 2023 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финляндия ужесточает въездные правила для российских бизнесменов, учащихся вузов и обладателей недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Ограничения также коснутся деловых путешественников, для которых будет запрещен транзит через страну. Собственники недвижимости и студенты также должны будут обосновывать необходимость посещения Финляндии.

Однако студентам будет дозволено принимать участие в образовательных программах для присвоения степени или квалификации. Новые правила вступят в силу 10 июля 2023 года и будут действовать до дальнейшего уведомления.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны России сообщило о попытке ракетных ударов ВСУ по трём регионам, включая Крым
10 июля 2023 07:42

Минобороны России сообщило о попытке ракетных ударов ВСУ по трём регионам, включая Крым

РИАН: только переговоры Путина и Эрдогана могут спасти ситуацию вокруг зерновой сделки
10 июля 2023 07:26

РИАН: только переговоры Путина и Эрдогана могут спасти ситуацию вокруг зерновой сделки

Миллионы испанских домохозяйств не могут оплатить ипотеку
10 июля 2023 07:26

Миллионы испанских домохозяйств не могут оплатить ипотеку