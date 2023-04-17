Казус во время Рамадана в Алжире. Кот прыгнул на шейха, читающего молитву

В конце нынешней недели заканчивается Рамадан – месяц обязательного мусульманского поста. Это один из пяти столпов ислама, основ религии. В традиции вникать не станем, молитва – главное, что сопутствует этим дням.

В Лондонском зоопарке животных угостили пасхальными яйцами – подробности здесь.

Вот необычные кадры, которые сняты в Алжире. Кот бродил вокруг шейха, ведущего молитву, пока не прыгнул на него. Мехсас казался невозмутимым. Он нежно погладил кошку и продолжил читать молитву.