В хорватском зоопарке животных поздравили с Пасхой. Все получили угощения

Праздничным обедом из пасхальных яиц потчевали и животных в зоопарке Загреба. Львы, медведи, сурикаты и капуцины были среди тех, кому предложили закуски с их любимыми блюдами.

Дамир Скок, глава загребского зоопарка:

В зависимости от вида корм они получают разные. Львы получают мясо в пасхальных яйцах, медведи – другие угощения, гиббоны – фрукты. То, что им больше всего нравится в их рационе, внутри пасхальных яиц. Ну а пасхальные яйца сделаны из бумаги, муки и воды, поэтому они приемлемы и не вредны для наших животных.