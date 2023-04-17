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В хорватском зоопарке животных поздравили с Пасхой. Все получили угощения

17 апреля 2023 11:14
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Праздничным обедом из пасхальных яиц потчевали и животных в зоопарке Загреба. Львы, медведи, сурикаты и капуцины были среди тех, кому предложили закуски с  их любимыми блюдами.

В хорватском зоопарке животных поздравили с Пасхой. Все получили угощения-1

Дамир Скок, глава загребского зоопарка:
В зависимости от вида корм они получают разные. Львы получают мясо в пасхальных яйцах, медведи – другие угощения, гиббоны – фрукты. То, что им больше всего нравится в их рационе,  внутри пасхальных яиц. Ну а пасхальные яйца сделаны из бумаги, муки и воды, поэтому они приемлемы и не вредны для наших животных.

В Лондонском зоопарке животных угостили пасхальными яйцами – подробности здесь.

В хорватском зоопарке животных поздравили с Пасхой. Все получили угощения-4

Животные не хуже, чем люди, решили в зоопарке. Да и любая смена обстановки для обитателей тесных вольеров всегда улучшает настроение обитающих в неволе зверей.

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