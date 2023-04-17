В Лондонском зоопарке животных угостили пасхальными яйцами

Пасхальное настроение. Каждый год его создают для обитателей Лондонского зоопарка. На этот раз в вольерах развернулась настоящая охота. Суматранские тигры, сурикаты и обезьяны.

В хорватском зоопарке животных поздравили с Пасхой. Все получили угощения – подробности здесь.

Для них самое увлекательное зрелище. Животные потрошат пасхальные яйца не просто так. Внутри – праздничное угощение. Настроение создавала и улучшившаяся погода. Смотрители зоопарка говорят, что прошедший март в Лондоне был самым дождливым за последние 40 лет. Теперь наступила настоящая весна. Хорошая погода – повод порадовать питомцев оригинальными угощениями. А это в свою очередь приносит больше положительных впечатлений гостям зоопарка.