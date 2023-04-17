В Бангладеш пассажирский поезд врезался в товарный состав

Новости Бангладеш. Как минимум 30 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Бангладеш. Там пассажирский поезд врезался в стоящий на путях товарный состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленных жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что он ехал довольно медленно. Пять человек в тяжелом состоянии находятся в больницах. По основной версии, причиной ЧП стала неисправная система сигнализация, в результате чего поезд по ошибке был направлен с основной линии на второстепенную. В национальной железнодорожной компании считают, что виновником катастрофы стал машинист, который не остановил поезд вовремя.