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В Бангладеш пассажирский поезд врезался в товарный состав

17 апреля 2023 11:08
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Новости Бангладеш. Как минимум 30 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Бангладеш. Там пассажирский поезд врезался в стоящий на путях товарный состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангладеш пассажирский поезд врезался в товарный состав-1

Многочисленных жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что он ехал довольно медленно. Пять человек в тяжелом состоянии находятся в больницах. По основной версии, причиной ЧП стала неисправная система сигнализация, в результате чего поезд по ошибке был направлен с основной линии на второстепенную. В национальной железнодорожной компании считают, что виновником катастрофы стал машинист, который не остановил поезд вовремя.

# Авария # Фотофакт

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