Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса

Новости Польши. Четверть бизнесменов Польши планируют сократить рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты соцопроса, в котором приняли участие более 300 компаний и свыше 600 сотрудников.
Новости Польши. Четверть бизнесменов Польши планируют сократить рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты соцопроса, в котором приняли участие более 300 компаний и свыше 600 сотрудников.
Почти половина предпринимателей считает, что экономический спад в 2021 году будет больше, чем в 2020. А каждый пятый поляк говорит, что его положение на рынке труда только ухудшится.
Работодатели среди основных проблем выделяют неопределенность, связанную с коронавирусом, более высокие затраты на ведение бизнеса, замедление экономического роста и дальнейшие правительственные ограничения.