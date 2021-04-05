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Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса

05 апреля 2021 15:55
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Новости Польши. Четверть бизнесменов Польши планируют сократить рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты соцопроса, в котором приняли участие более 300 компаний и свыше 600 сотрудников.

Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса-1

Почти половина предпринимателей считает, что экономический спад в 2021 году будет больше, чем в 2020. А каждый пятый поляк говорит, что его положение на рынке труда только ухудшится.

Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса-4

Работодатели среди основных проблем выделяют неопределенность, связанную с коронавирусом, более высокие затраты на ведение бизнеса, замедление экономического роста и дальнейшие правительственные ограничения.

# Социологический опрос # Фотофакт

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