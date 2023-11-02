Кандидат военных наук: «Украина будет принадлежать русскому миру»

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

ЕС мог бы быть одним из ключевых игроков, если бы не отдал свой суверенитет окончательно, особенно за последние годы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Все происходит на фоне событий в Украине. Проблематика Европы в любом случае закладывает на будущее противостояние с Востоком. Ось Запад-Восток еще свое не отжила, пока не пошел глобальный Север и Юг. Идет война с Украиной. Все равно война Украиной будет проиграна как суверенным государством. Украина будет принадлежать русскому миру, потому что она и относится к этому русскому миру. Посмотрите, как начинает действовать в этих условиях Запад. Он начинает уже существующий ЕС, НАТО делить еще на блоки. Мы видим, что образуется триморье во главе с Польшей. Пока это экономический союз. Но любой экономический союз рано или поздно становится военно-политическим.