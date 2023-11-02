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Кандидат военных наук: «Украина будет принадлежать русскому миру»

02 ноября 2023 11:22
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Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
ЕС мог бы быть одним из ключевых игроков, если бы не отдал свой суверенитет окончательно, особенно за последние годы.

Кандидат военных наук: «Украина будет принадлежать русскому миру»-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Все происходит на фоне событий в Украине. Проблематика Европы в любом случае закладывает на будущее противостояние с Востоком. Ось Запад-Восток еще свое не отжила, пока не пошел глобальный Север и Юг. Идет война с Украиной. Все равно война Украиной будет проиграна как суверенным государством. Украина будет принадлежать русскому миру, потому что она и относится к этому русскому миру.

Посмотрите, как начинает действовать в этих условиях Запад. Он начинает уже существующий ЕС, НАТО делить еще на блоки. Мы видим, что образуется триморье во главе с Польшей. Пока это экономический союз. Но любой экономический союз рано или поздно становится военно-политическим.

Кандидат военных наук: «Украина будет принадлежать русскому миру»-4

Андрей Богодель:
Берем все концепции, военные стратегии, доктрины, которые приняты на Западе. До 2030 года у них четко определен враг номер один, с которым нужно расправиться, – это Российская Федерация. Там же говорится и о Республике Беларусь. И на долгосрочную перспективу там определен Китай.

Прогностически они будут стараться эти государства либо полностью нейтрализовать, либо в худшем случае уничтожить, раздробить. И этого никто не скрывает. Если мы наоборот пойдем, тоже видим, что в ретроспективе представляет та же Польша, Британия. Это те колониальные завоевания, противостояние с русским миром, которое вписывается в общий концепт.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Фотофакт

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