В Кулдигском крае Латвии закрываются две школы из-за нехватки учащихся

В одной из них на конец мая числилось всего 38 детей, включая дошкольников, а в восьмом классе остался лишь один ученик. За последние 30 лет население страны сократилось более чем на 700 тысяч человек, и убыль не компенсируется миграцией. Власти не могут решить проблему – детям предлагают ездить на занятия за десятки километров, а опустевшие здания школ переоборудуют под склады либо выставляют на продажу.