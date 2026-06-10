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В Кулдигском крае Латвии закрываются две школы из-за нехватки учащихся

10 июня 2026 06:57
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Латвия сталкивается с серьезным демографическим кризисом: с осени в Кулдигском крае из-за нехватки учащихся закроются две школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кулдигском крае Латвии закрываются две школы из-за нехватки учащихся-2

В одной из них на конец мая числилось всего 38 детей, включая дошкольников, а в восьмом классе остался лишь один ученик. За последние 30 лет население страны сократилось более чем на 700 тысяч человек, и убыль не компенсируется миграцией. Власти не могут решить проблему – детям предлагают ездить на занятия за десятки километров, а опустевшие здания школ переоборудуют под склады либо выставляют на продажу.

# Латвия # Новости Латвии

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