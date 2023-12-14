Кадыров заявил, что спецоперация РФ в Украине может завершиться весной или летом

Спецоперация в Украине может закончиться весной или летом будущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он подчеркнул, что украинская сторона использовала все возможности и переживает проблемы с ресурсами и оружием. Также Кадыров особо подчеркнул, что задачей армии России является удержание городов и ведение переговоров с теми, кто желает сдаться.

Москва не раз подтверждала, что готова к диалогу с Киевом, но власти Украины запретили переговоры на законодательном уровне. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков и президент РФ Владимир Путин отметили, что для разрешения ситуации необходимо учесть новые реалии и гарантировать безопасность России.