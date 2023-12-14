На северо-восток Австралии обрушился мощный циклон

Циклон «Джаспер» обрушился на северо-восток Австралии. Он квалифицирован как шторм второй категории. Стихия принесла в регион сильные ветры скоростью до 140 километров в час и проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 15 000 домов и предприятий на пути циклона остались без электроэнергии. Из городов, которые находятся в зоне риска, эвакуируют жителей. Заместитель премьер-министра страны прилетел в пострадавшую от непогоды часть Австралии, чтобы оценить материальный ущерб и рекомендовать жителям на время переселиться в безопасные убежища.