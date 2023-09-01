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США и Южная Корея провели авиационные учения с использованием боевых снарядов

01 сентября 2023 06:49
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Военные Южной Кореи и Соединенных Штатов провели совместные учения авиации с применением боевых снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Южная Корея провели авиационные учения с использованием боевых снарядов-1

В них приняло участие около 30 самолетов. Как заявили организаторы, маневры призваны повысить эффективность реагирования на ядерную и ракетную угрозу Пхеньяна. В Северной Корее это назвали репетицией настоящей войны. В целом, по мнению аналитиков, наращивание активности США дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове.

# Военные учения # Фотофакт

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