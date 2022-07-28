К концу 2023-го цены на электричество в Великобритании могут вырасти до 1000 долларов

Новости Великобритании. В Великобритании счета за электричество вырастут в три раза. С этим заявлением, которое уже повергло англичан в шок, выступили коммунальные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе жители королевства будут платить за электроэнергию более 600 долларов. А к концу 2023 года эта цифра может вырасти до фантастических 1 000 долларов. Тем самым по уровню жизни британцев будет нанесен сокрушительный удар. Вину за это власти свалили на Россию, которая сократила поставки газа в Европу.

С такой же проблемой столкнулась и Эстония. Только там цена за электричество подорожает всего в два раза. Если раньше жители страны платили за свет в среднем 155 евро, то совсем скоро им придется отдать около 380 евро. И причина та же – повышение стоимости газа из-за его нехватки.