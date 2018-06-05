Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы

Новости Гватемалы. В Гватемале растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока обнаружено 69 тел. Больше всего – в департаменте Эскуинтла (здесь подробнее).
Новости Гватемалы. В Гватемале растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока обнаружено 69 тел. Больше всего – в департаменте Эскуинтла (здесь подробнее).
Соболезнование президенту Гватемалы в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана направил Александр Лукашенко.