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Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы

05 июня 2018 11:53
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Новости Гватемалы. В Гватемале растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока обнаружено 69 тел. Больше всего – в департаменте Эскуинтла (здесь подробнее).

Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы-1

Число погибших при извержении вулкана растёт. Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту Гватемалы-3

Соболезнование президенту Гватемалы в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана направил Александр Лукашенко.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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