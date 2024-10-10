Израиль вновь нанёс ракетный удар по Сирии

Израиль нанес очередной удар по территории Сирии. На этот раз целью стали завод по выпуску автомобилей в Хомсе и военный объект недалеко от города Хама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению ряда арабских СМИ, все они принадлежали Ирану. Бомбардировке подвергся и сирийский город Дараа. Данных о жертвах нет, сообщается о четырех раненых. Израильские ВВС разбомбили основное шоссе, соединяющее Сирию и Ливан, чтобы помешать снабжению «Хезболлы». Это может иметь серьезные гуманитарные последствия, так как будет перекрыт путь ливанским беженцам, которые бегут от конфликта.

Между тем в нем появилось новое действующее лицо. Сегодня, 10 октября, Израиль был атакован беспилотниками с территории Ирака. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление». Никаких комментариев со стороны Израиля пока не последовало. На этом фоне США перебросили в регион Ближнего Востока третью эскадрилью истребителей. По официальным данным Пентагона, в настоящее время там уже находятся около 40 тысяч американских военнослужащих, десятки боевых самолетов и атомный авианосец.