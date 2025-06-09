Израиль перехватил судно с экозвездой Гретой Тунберг по пути в Газу

Шоу окончено. Израиль перехватил судно «Мадлен» со шведской экозвездой Гретой Тунберг и ее соратниками-блогерами. «Селфи-яхта», как назвали ее в МИД еврейского государства, вышла из Сицилии в воскресенье с благородной миссией доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Израиль, в свою очередь, ранее предупреждал, что не допустит того, чтобы судно дошло до побережья анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге активистам удалось лишь привлечь внимание к себе, а не к тяжелой ситуации в регионе. При попытке прорвать морскую блокаду из 5 военных судов, пассажиров яхты задержали. Они в панике стали записывать ролики с призывами к правительству Швеции спасти их якобы из страшного плена. Однако прибывшие израильские военные, как сообщается, не планировали никакого нападения. Они снабдили мореплавателей бутербродами и водой. Ожидается, что пассажиры скоро вернутся в свои родные страны. Их символическая гумпомощь также была изъята и направлена по другим каналам в Газу. По итогу, действия Тунберг в МИДе Израиля назвали медийной провокацией.