Израиль нанёс мощный авиаудар по Бейруту

Израиль продолжает наносить массированные удары по Ливану. Ночью в Бейруте прогремело как минимум 20 взрывов. Тысячи людей, спасаясь от обстрелов, собрались в парках и на тротуарах в центре столицы и прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночная атака, которая стала самой мощной за год, продолжалась 5 часов и закончилась на рассвете. Сообщается как минимум о 9 погибших, более 90 получили ранения. В командовании ЦАХАЛ заявили, что целью были пусковые ракетные установкам «Хезболлы», ее военные объекты и здания, в которых хранилось оружие. О погибших и пострадавших пока нет.

Эта волна бомбардировок обрушилась на южные пригороды Бейрута после массированной бомбардировки командного центра «Хезболлы», где предположительно находился лидер движения. О его судьбе по-прежнему ничего неизвестно. По сообщению ливанских источников, сейчас с ним нет никакой свази. Сама группировка пока не сделал никаких официальных заявлений.

Разрастание конфликта резко усилила опасения, что он может выйти из-под контроля и вовлечь в него Иран, главного сторонника «Хезболлы», а также Соединенные Штаты – основного союзника Израиля.