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Израиль нанёс мощный авиаудар по Бейруту

28 сентября 2024 07:30
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Израиль продолжает наносить массированные удары по Ливану. Ночью в Бейруте прогремело как минимум 20 взрывов. Тысячи людей, спасаясь от обстрелов, собрались в парках и на тротуарах в центре столицы и прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс мощный авиаудар по Бейруту-2

Ночная атака, которая стала самой мощной за год, продолжалась 5 часов и закончилась на рассвете. Сообщается как минимум о 9 погибших, более 90 получили ранения. В командовании ЦАХАЛ заявили, что целью были пусковые ракетные установкам «Хезболлы», ее военные объекты и здания, в которых хранилось оружие. О погибших и пострадавших пока нет. 

Эта волна бомбардировок обрушилась на южные пригороды Бейрута после массированной бомбардировки командного центра «Хезболлы», где предположительно находился лидер движения. О его судьбе по-прежнему ничего неизвестно. По сообщению ливанских источников, сейчас с ним нет никакой свази. Сама группировка пока не сделал никаких официальных заявлений. 

Разрастание конфликта резко усилила опасения, что он может выйти из-под контроля и вовлечь в него Иран, главного сторонника «Хезболлы», а также Соединенные Штаты – основного союзника Израиля.

# Палестина-Израиль

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