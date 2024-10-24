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Израиль и Ливан продолжают обмениваться ударами

24 октября 2024 08:10
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Ситуация на Ближнем Востоке без перемен. Израиль и Ливан продолжают обмен ударами. Под огнем снова оказался пригород Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и Ливан продолжают обмениваться ударами-2

Разрушены жилые дома, медиахолдинг в столице. ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 20 боевиков. Но есть жертвы и среди мирного населения. Накануне в результате израильского авиаудара по жилому дому на юге Ливана погибли 19 человек из одной семьи. В целом число жертв с начала конфликта в стране превысило 2,5 тысячи.

Ливан тоже продолжает атаковать израильские города. За сутки по стране было выпущено около 130 ракет. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Под удар попали северные районы страны и центральная часть Израиля, сирены воздушной тревоги звучали в том числе в окрестностях Тель-Авива.

# Палестина-Израиль

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