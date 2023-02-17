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Из-за нехватки полицейских число преступлений в Литве выросло на 10%

17 февраля 2023 07:00
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Новости Литвы. В Литве растет преступность. По данным местной полиции, число неправомерных действий выросло почти на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нехватки полицейских число преступлений в Литве выросло на 10%-1

Например, в последнее время в литовской столице участились нападения на несовершеннолетних девочек. При этом пока арестован лишь один подозреваемый. Одной из главных причин роста преступности в стране в целом и Вильнюсе, в частности является кадровый дефицит. К примеру, только в столице не хватает 400 полицейских. Отметим, Вильнюс занял 120-е место из 156 в рейтинге самых криминальных городов Европы.

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# Криминал # Новости Литвы # Фотофакт

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