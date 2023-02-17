Из-за нехватки полицейских число преступлений в Литве выросло на 10%

Новости Литвы. В Литве растет преступность. По данным местной полиции, число неправомерных действий выросло почти на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в последнее время в литовской столице участились нападения на несовершеннолетних девочек. При этом пока арестован лишь один подозреваемый. Одной из главных причин роста преступности в стране в целом и Вильнюсе, в частности является кадровый дефицит. К примеру, только в столице не хватает 400 полицейских. Отметим, Вильнюс занял 120-е место из 156 в рейтинге самых криминальных городов Европы.