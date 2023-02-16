Французские учителя бастуют из-за низких зарплат, а британцы – из-за повышения пенсионного возраста

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет и выступают против реформы Макрона, согласно которой уйти на заслуженный отдых можно будет только с 64 лет.