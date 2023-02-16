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Французские учителя бастуют из-за низких зарплат, а британцы – из-за повышения пенсионного возраста

16 февраля 2023 21:16
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Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские учителя бастуют из-за низких зарплат, а британцы – из-за повышения пенсионного возраста-1

Десятки тысяч человек требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет и выступают против реформы Макрона, согласно которой уйти на заслуженный отдых можно будет только с 64 лет.

Французские учителя бастуют из-за низких зарплат, а британцы – из-за повышения пенсионного возраста-4

Бастуют и в Великобритании. Там около 70 тысяч работников сферы образования требуют повышения зарплаты. Поскольку на фоне 10-процентной инфляции реальные доходы педагогов уменьшились на 25 %, а пенсия – на 35.

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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