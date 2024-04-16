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Из-за наводнения в Пакистане погибли как минимум 38 человек

16 апреля 2024 07:41
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По меньшей мере 38 человек, среди них семь детей, стали жертвами непогоды, обрушившейся на Пакистан. Непрекращающиеся ливни и вызванные ими наводнения превратили западные провинции страны в зону бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за наводнения в Пакистане погибли как минимум 38 человек-1

Бурные потоки воды и оползни повредили около сотни домов. Размыты десятки дорог, возникли перебои с электричеством и связью. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. В провинции Белуджистан от удара молнии погибли пять человек. Премьер-министр Пакистана распорядился организовать доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

# Наводнение

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