Из-за наводнения в Пакистане погибли как минимум 38 человек

По меньшей мере 38 человек, среди них семь детей, стали жертвами непогоды, обрушившейся на Пакистан. Непрекращающиеся ливни и вызванные ими наводнения превратили западные провинции страны в зону бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бурные потоки воды и оползни повредили около сотни домов. Размыты десятки дорог, возникли перебои с электричеством и связью. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. В провинции Белуджистан от удара молнии погибли пять человек. Премьер-министр Пакистана распорядился организовать доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.