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Из-за мощного снегопада в Канаде без электричества остались около 18 тысяч человек

05 февраля 2017 10:23
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Новости Канады. Около 18 тысяч человек остались без электричества в Канаде из-за мощного снегопада. Больнее всего стихия ударила по провинции Британская Колумбия и острову Ванкувер.

Синоптики отмечают, что толщина снежного покрова уже превысила 10 сантиметров. Восстановительные работы идут и в эти минуты, однако непростые погодные условия их заметно осложняют. Снегопад еще минимум несколько дней будет проверять жителей страны кленового листа на прочность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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