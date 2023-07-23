Из-за ЧП в московском ТЦ погибли 4 человека, ещё 10 пострадали

Новости России. В результате ЧП в московском торговом центре «Времена года» погибли четыре человека. Еще 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 июля здесь прорвало трубу с горячей водой. Жертвами инцидента стали сотрудники ТЦ. Пострадавшие госпитализированы с ожогами. О них заботятся медики. Спасатели обследовали помещение. Ситуацию на контроль взяла прокуратура Москвы.