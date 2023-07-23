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Из-за ЧП в московском ТЦ погибли 4 человека, ещё 10 пострадали

23 июля 2023 08:40
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Новости России. В результате ЧП в московском торговом центре «Времена года» погибли четыре человека. Еще 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ЧП в московском ТЦ погибли 4 человека, ещё 10 пострадали-1

22 июля здесь прорвало трубу с горячей водой. Жертвами инцидента стали сотрудники ТЦ. Пострадавшие госпитализированы с ожогами. О них заботятся медики. Спасатели обследовали помещение. Ситуацию на контроль взяла прокуратура Москвы.

Из-за ЧП в московском ТЦ погибли 4 человека, ещё 10 пострадали-4

СК завел уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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